Обама занял 12-ю строчку в рейтинге американских президентов

Лидером рейтинга стал 16-й президент США Авраам Линкольн

Бывший глава америаканской администрации Барак Обама занял 12-е место в рейтинге президентов США. Его составили политологи, историки и другие профильные специалисты, а опубликовал список кабельный канал C-Span, пишет ТАСС.

Уточняется, что Обама при этом получил более высокий ранг за заслуги в области экономического регулирования (в отдельном списке он занял восьмое место). Хуже всего, по оценкам специалистов, Обама проявил себя во взаимодействии с Конгрессом (39-е строчка по этому параметру из 43-х).

Намного хуже показатели у Джорджа Буша — младшего, добавляет агентство. Он занял в итогов рейтинге 33-ю позиции, хуже всего проявив себя в вопросах внешней политики (41-я строчка).

Лидером рейтинга оказался 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Также в тройку вошли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, занявшие второе и третье места соответственно.

В составлении «хит-парада лидеров США» участвовали свыше 90 историков, а также эксперты известных «мозговых центров» Америки, добавляет агентство.