Одумался: Рогозин удалил твит «Ждите ответа, гады» и стих про румын

«К сожалению, такой страницы нет!» — пишут при попытке посмотреть сообщение

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил из своего Twitter сообщения о конфликте с властями Румынии, которые ранее не разрешили его самолету долететь до Молдавии.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», – написал Рогозин в Twitter 28 июля.

На данный момент этой записи в аккаунте вице-премьера России нет. «К сожалению, такой страницы нет!» — пишут при попытке посмотреть сообщение.

Также Рогозин удалил из своего Facebook стих, в котором выразил свое отношение к произошедшему. Стихотворение получило название «Пониженной социальной ответственности люди».

Ранее министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну счел неуместной реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет через свое воздушное пространство страны.

Напомним, из-за инцидента была сорвана встреча Рогозина с президентом Молдавии Игорем Додоном и участие в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье.

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