Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 03:45

Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации

Официально: Аман Тулеев вернется на работу после реабилитации

В администрации региона подчеркнули, что никакого заявления об отставке губернатор не писал

Глава Кузбасса Аман Тулеев вернется на работу после перенесенной операции, заявил начальник главного управления по работе со СМИ региональной администрации Алексей Доронгов.

«Губернатор не писал заявления об отставке. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — цитирует слова господина Доронгова РИА «Новости».

Также он опроверг информацию об ухудшении здоровья главы региона. По словам представителя областной администрации, сам Тулеев поручил провести пресс-конференцию, чтобы журналистам предоставили официальную и проверенную информацию о состоянии дел и здоровья губернатора.

Как сообщал портал Amic.ru, ранее Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. В федеральных СМИ появились сообщения о возможности досрочной отставки главы Кузбасса. 1 июля исполнится ровно 20 лет с того момента, как Тулеев стал губернатором Кемеровской области.

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