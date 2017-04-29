Около половины россиян выступают за отставку Медведева — опрос

Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 11:45

Около половины россиян выступают за отставку Медведева — опрос

Около половины россиян выступают за отставку Медведева - опрос

Рейтинг доверия к российскому премьер-министру в 2017 году снизился

Почти половина граждан РФ поддерживает отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Таковы результаты опроса «Левада-центра», передает «Коммерсант».

Так, около 18% опрошенных выступили «определенно за» отставку главы кабмина, 27% — «скорее за» его отставку.

В целом рейтинг доверия к премьеру снизился в текущем году: в мае 2016 года Медведеву полностью доверяли 14% респондентов, а в апреле 2017 года данный показатель снизился до 3%. Число тех, кто «в основном доверяет», сократилось за год с 39% до 30%, а тех, кто «в основном не доверяет», стало 33% против 30% в минувшем году. Число «совершенно не доверяющих» премьеру возросло с 14% до 19%.

По словам социолога «Левада-центра» Степана Гончарова, рейтинг Медведева упал из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта «посткрымского консенсуса», сказал РБК социолог «Левада-центра» Степан Гончаров.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля на дому методом личного интервью среди 1,6 тысячи человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Респондентам задавались следующие вопросы: «Вы были бы сейчас за или против того, чтобы отправить председателя правительства России Дмитрия Медведева в отставку?», «В какой мере вы доверяете Дмитрию Медведеву» и «Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Дмитрию Медведеву?»

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Александр
Автор: Александр Апрель 29, 2017 11:45
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