Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США

Что говорил об отношениях с Россией Дональд Трамп?

Республиканец Дональд Трамп официально стал президентом США. 70-летний мультимиллиардер и весьма непредсказуемый политик обосновался в Белом доме на четыре года.

Его именем названы несколько построенных собственной строительной компанией величественных зданий, он владеет сетью отелей в городах США, сетью гольф-площадок в США, Шотландии, Ирландии и ОАЭ, является совладельцем конкурсов красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США», выпускает собственную линию одежды, товары для дома и два аромата. Состояние нового главы государства оценивается в 4,5 млрд долларов.

Трамп написал несколько книг о бизнесе, теперь он в течение четырех лет будет писать историю США.

Но еще не став президентом, он сделал несколько важных политических заявлений про Россию:

«Он (Владимир Путин — прим. ред.) руководит страной, по крайней мере, он – лидер, в отличие от того, что имеется в нашей стране».

«Если Путин хочет раздолбать ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), то я за на все 100 %. Не могу понять, как можно быть против?»

«Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе, я бы очень хотел попробовать».

«Я очень рад, что Россия наносит удары по «Исламскому государству». По крайней мере, по моему мнению, они должны это продолжать».

«Мне всегда представлялось, что Россия и США должны хорошо работать друг с другом, чтобы одолеть терроризм и восстановить мир во всем мире, не говоря уж о торговле и других выгодах».

«Как часто мы видим, что страны говорят (по поводу России — прим. ред.): мы должны остановить их, мы должны остановить. А на самом деле они хотят от России нефть, газ, другие вещи. И они просто затыкают свои рты».

В отличие от своей соперницы в прошедшей президентской гонке — кандидата от демократов, супруги Билла Клинтона, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — Трамп публично настроен на отношения с Россией.

Он неоднократно заявлял, что США надо строить дружественные отношения с другими странами, особенно с РФ. Свое теплое отношение к Трампу показал даже президент России Владимир Путин.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий после избрания республиканца заявлял, что Трамп может сделать Америку великой, если «будет соблюдать баланс сил и вместе с нами выступать за развитие гармоничной, многополярной мировой архитектуры 21-го столетия», имея в виду в том числе и позицию по отношению к России.

Между тем после победы Трампа многие эксперты высказали предположение, что новый президент, даже если он действительно настроен пророссийски, вряд ли изменит политику страны в отношении РФ.

Так, член Совета Федерации Сергей Калашников заявлял, что «мы (Россия — прим. ред.) клюнули на некоторые его реверансы в адрес России, ошибочно решили, что он нам подходит. Но любой президент США подходит только для США».

Однако сам Трамп уже неоднократно менял свои политические предпочтения даже во время политической гонки.

Дональд Трамп часто дает популистские обещания, шутит и даже рассказывает пикантные подробности своей личной жизни.

Сегодня главная тема в отношениях России и США — ситуация в Ираке и Сирии. Даже в этом вопросе тогда еще кандидат в президенты высказывал противоположные позиции, сначала призывая свергнуть поддерживаемый Россией режим президента Сирии Башара Асада, а потом заявив, что поддерживаемая США оппозиция, «возможно, даже хуже Асада».

Политические предпочтения Трампа – и те непостоянны. В конце 1970-х и в 1980-х он поддерживал республиканцев, в начале двухтысячных он перешел на сторону демократов, в 2008-м снова стал республиканцем, а позже и вовсе объявил себя независимым политиком.

Так что новый президент США может преподнести еще много сюрпризов.

А что Трамп говорит про США:

Сразу после сообщений о своей победе Трамп заявил, что намерен восстанавливать нацию, «обновлять американскую мечту», и пообещал быть президентом для всех американцев.

«Я хочу заверить весь мир, что, продолжая ставить на первое место интересы США, мы при этом будем честно поступать со всеми в мире, со всеми народами и нациями. Мы за партнерство, а не за конфликты».

«Фраза «Вернем Америке былое величие! — мое творение, я придумал ее около года назад и начал использовать, потом все ее подхватили, настолько она понравилась людям. Может, мне следует запатентовать эти слова, а может быть, я уже их запатентовал».

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 10 ноября 2016 года.