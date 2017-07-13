Оппозиционный демократ победил на президентских выборах в Монголии

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 01:45

Оппозиционный демократ победил на президентских выборах в Монголии

Оппозиционный демократ победил на президентских выборах в Монголии

Оппозиционный политик набрал 50,6% голосов, явка составила 60,9%

Кандидат находящейся в парламенте в меньшинстве Демократической партии Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре президентских выборов в Монголии. Об этом пишет РИА «Новости».

Издание уточняет, что оппозиционный политик сумел набрать 50,6% голосов, при этом явка составила 60,9%. Но окончательный подсчет голосов пока еще не объявлен.

Отметим, что в первом туре участвовали три кандидата. Но никто из них не смог набрать более 50% голосов. В первом туре Халтмаагийн Баттулга получил 38% голосов. Действующий президент не мог вновь баллотироваться, так как пробыл на президентском посту два срока.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии