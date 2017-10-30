Опрос: больше половины россиян готовы проголосовать за Путина на президентских выборах

За действующего главу России Владимира Путина на выборах президента весной 2018 года готовы проголосовать 53% россиян в целом и 66% тех, кто вообще собирается принимать участие в выборах, следует из данных опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Выборы интересуют 69% россиян, около четверти (26%) заявляют, что не интересуются этой темой. Уверенности в том, как эти выборы отразятся на их жизни, у россиян нет: 45% полагают, что после голосования их жизнь может измениться к лучшему, 42% придерживаются противоположной позиции. Затруднились ответить 13% респондентов.

Отдать свой голос за лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы 3% россиян в целом и 3% тех, кто готов принять участие в выборах, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова — по 2% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального — по 2% соответственно, за министра обороны Сергея Шойгу — по 1% соответственно.

О выдвижении Ксении Собчак в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2018 году известно 62% россиян, из них 4% заявили, что «могли бы проголосовать» за нее. Ничего не слышали о планах Собчак 37% россиян, из них могли бы поддержать ее 5%, сообщили социологи, пишет znak.com.

Опрос проведен 20–24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Справка

Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года. Согласно ст. 81 Конституции РФ, президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Действующий президент РФ Путин был избран на этот пост в 2012 году на шесть лет после внесения изменений в Конституцию РФ.

Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года.