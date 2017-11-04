Опрос: за поддержку ЛНР и ДНР высказались менее половины россиян
Только 41% опрошенных «Левада-центром» россиян заявили о необходимости поддержки Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Данные опроса опубликованы РБК.
Участники боевых действий в ЛНР и ДНР. Новороссия. Фото: Михаил Хаустов.
В частности, 6% респондентов полагают, что Россия должна в конфликте поддерживать Киев, а еще 37% заявили, что Москве и вовсе не стоит принимать участие в нем.
Как отметил социолог центра Степан Гончаров, процент выступающих за поддержку ДНР и ЛНР — это «довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли».
«При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса», — отмечает управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.
Между тем число выступающих за объединение России и Украины россиян с мая до сентября выросло с 9 до 11%.
49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% опрошенных.
84% респондентов одобряют присоединение Крыма к России. В марте 2014 года этот показатель составлял 88%. 63% участников опроса отмечают, что присоединение полуострова принесло больше пользы, чем вреда, пишет polit.ru.
Опрос проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.
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