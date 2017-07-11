Опубликовано видео первого рукопожатия Путина и Трампа

На записи можно наблюдать, как главы стран приветствуют друг друга на неофициальной части саммита

Президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп поздоровались друг с другом в кулуарах саммита G20. Видео опубликовано на странице правительства Германии в Facebook.

Это произошло в тот момент, когда высокопоставленные чиновники сидели за одним столом в ожидании начала мероприятия.

На записи можно наблюдать, как главы стран приветствуют друг друга на неофициальной части саммита.

На видео присутствуют президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Тереза Мэй, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент США Дональд Трамп и другие.