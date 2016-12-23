Осужденного оппозиционера Дадина перевели в колонию в Рубцовск – СМИ
Ильдар Дадин – первый осужденный в России за пикеты оппозиции
Российский оппозиционер Ильдар Дадин, осужденный за нарушение правил проведения митингов, переведен в одну из рубцовских колоний Алтайского края. Об этом сообщает федеральное издание «Взгляд» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Получить комментарий в алтайском управлении ФСИН пока не удалось.
Данное сообщение ИА «Амител» подтвердили некоторые местные источники, однако пока тоже неофициально. Всего в Рубцовске четыре колонии: № 4, № 5, № 9, № 10.
Дадин – первый в России осужденный по недавно принятой в УК статье за «неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Он участвовал в одиночных пикетах по «болотному делу», против правительства РФ, акциях в поддержку «Евромайдана», Алексея Навального и ЛГБТ-движения.
Суд вынес приговор в декабре 2015 года. В колонии общего режима ему предстоит провести 2,5 года.
О том, что его переводят из колонии №7 карельского города Сегежа в другое место, стало известно еще в начале декабря этого года после «многочисленных обращений представителей правозащитного сообщества». Поводом стали жалобы Дадина на пытки.
В ноябре 2016 года он передал адвокату письмо, где рассказал о пытках, избиении, угрозах расправы и изнасилования.
Правоохранители провели проверку, но официально жалобы Дадина не подтвердились.
СМИ сообщают, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ может подать иск к оппозиционеру по поводу его заявлений о пытках в карельской колонии.
«Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медицинской комиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование) и обратно, медицинские обследования. Все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей», – цитирует ТАСС заместителя директора ФСИН Валерия Максименко.
Сообщить новое место его размещения должны были только родственникам и в течение 10 дней, однако, судя по публикациям его супруги Анастасии Зотовой в социальных сетях, она не знает наверняка, куда он был переведен.
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