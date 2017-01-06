Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 21:45

Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января

Осужденный оппозиционер Дадин прибудет в новую колонию 9-10 января

По неофициальным данным это будет колония в Рубцовске Алтайского края

Осужденный за проведение митингов Ильдар Дадин находится на пути в новую колонию 9-10 января. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. До сих пор не было известно, что с ним. О его выбытии в новую колонию сообщали еще в начале декабря, но пока не было понятно, доставили его или нет.

«Он находился на этапе (в другую колонию), но, как сообщили мне во ФСИН, 29 декабря этап был прерван, чтобы осужденные могли помыться, в поезде такой возможности нет. И вместо сухого пайка им был предоставлен праздничный ужин, насколько это возможно (в местах лишения свободы). Им дали фрукты», — сообщила Москалькова, добавив, что он прибудет  «ориентировочно 9-10 января».

А вот место, куда его везут, официально не раскрывается. По некоторым данным, это одна из колоний в Рубцовске в Алтайском крае.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он был осужден в декабре 2015 года на три года колонии, но позже наказание смягчили до 2,5 лет.

Дадин был отправлен в колонию в Карелии. Через несколько месяцев пребывания там его сторонники распространили письмо в котором от его имени рассказывается о пытках и издевательствах в колонии. В СМИ по этому поводу разразился целый скандал. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний и в прокуратуру.

Признаков травм у Дадина не обнаружили, но в другую колонию все же перевели.

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Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 21:45
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