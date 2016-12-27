От 50% и выше: алтайская «Единая Россия» ждет высокий результат на выборах

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 16:45

От 50% и выше: алтайская «Единая Россия» ждет высокий результат на выборах

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Вернувшийся в партию политтехнолог заявил о полноценной «перезагрузке» партии

Вернувшийся к алтайским единороссам Андрей Клюзов заявил, что партия на муниципальных выборах может набрать 50% и выше.

«В прошлом политическом сезоне массовых муниципальных выборов в 2012 году средний результат кандидатов от партии на выборах в органы местного самоуправления был около 65%, а на выборах в Барнаульскую городскую Думу «Единой Россией» был преодолен барьер в 50% и обеспечена победа всех кандидатов по одномандатным округам. Считаю, что при полноценной «перезагрузке» работы регионального отделения сопоставимые показатели достижимы и в 2017 году», — цитирует слова избранного на пост главы регионального исполкома Андрея Клюзова пресс-служба регионального отделения партии.

Он добавил, что в начале 2017 года будет представлена стратегия развития регионального отделения партии на ближайшие два-три года и планы по решению основной задачи 2017 года. Планы у партии не изменились — победить в муниципальных выборах 2017 года.

На выборах 2016 года в Госдуму в Алтайском крае партия набрала всего 35%. Это, по нашим данным, стало одной из главных причин смены руководства партии.

Про перезагрузку еще до своего избрания на региональной отчетно-выборной конференции в пятницу, 23 декабря, на место главы регионального отделения «ЕР» говорил Александр Романенко:

«Результаты прошедших выборов показали – серьезное обновление партии необходимо. И это касается не только ротации кадров. Сегодня требуются новые подходы по многим направлениям партийной работы. У нас должны быть простые и понятные, прежде всего, для людей партийные проекты. Необходимо усиливать роль первичных и местных партийных организаций, общественных приемных партий в муниципалитетах. Нам нужна качественная «перезагрузка» работы регионального отделения».

Напомним, что Андрей Клюзов работал главой исполкома отделения партии в Алтайском крае до 2012 года. Затем перешел на пост главы технологического департамента Центрального исполнительного комитета партии. В конце 2013 года ушел на работу в «Сибирскую медиагруппу», где занял пост директора, а летом 2015 года уехал из региона и стал руководителем департамента партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу.

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Автор: Александр Декабрь 27, 2016 16:45
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