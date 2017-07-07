От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина

Александр
Автор: Александр Июль 7, 2017 05:45

От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина

От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина

Портал Amic.ru в годовщину избрания Бориса Николаевича на второй срок вспоминает вехи той эпохи

Борис Ельцин ровно 21 год назад, 3 июля 1996-го, был избран на второй срок в качестве президента России.

Результаты тех выборов до сих пор вызывают бурные споры, критикуются политиками, знатоками избирательного права и обычными россиянами. Тем не менее, 3 июля 1996-го Борис Николаевич во втором туре по официальной версии одержал победу над Геннадием Зюгановым и продолжил властвовать в Кремле.

Портал Amic.ru вспоминает ту непростую и уже кажущуюся далекой эпоху.

Так Борис Николаевич собирался на выборы 96-го

А вот он приносит присягу во время церемонии инаугурации

К слову, вот более полная версия этого торжества

Поздней осенью все того же 1996-го Ельцин перенес операцию на сердце, во время которой его обязанности исполнял Виктор Черномырдин

Ну а вот всем известные кадры того, как в новогоднюю ночь Борис Николаевич сказал те самые слова: «Я устал, я ухожу…»

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Автор: Александр Июль 7, 2017 05:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

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  • Алексей

    Алексей

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  • Елена

    Елена

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