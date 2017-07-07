От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина
Портал Amic.ru в годовщину избрания Бориса Николаевича на второй срок вспоминает вехи той эпохи
Борис Ельцин ровно 21 год назад, 3 июля 1996-го, был избран на второй срок в качестве президента России.
Результаты тех выборов до сих пор вызывают бурные споры, критикуются политиками, знатоками избирательного права и обычными россиянами. Тем не менее, 3 июля 1996-го Борис Николаевич во втором туре по официальной версии одержал победу над Геннадием Зюгановым и продолжил властвовать в Кремле.
Портал Amic.ru вспоминает ту непростую и уже кажущуюся далекой эпоху.
Так Борис Николаевич собирался на выборы 96-го
А вот он приносит присягу во время церемонии инаугурации
К слову, вот более полная версия этого торжества
Поздней осенью все того же 1996-го Ельцин перенес операцию на сердце, во время которой его обязанности исполнял Виктор Черномырдин
Ну а вот всем известные кадры того, как в новогоднюю ночь Борис Николаевич сказал те самые слова: «Я устал, я ухожу…»
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