Отчет губернатора Александра Карлина будет транслироваться на сайте Amic.ru

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45

Читатели ИА «Амител» смогут увидеть своими глазами, как проходит отчет губернатора, и услышать его доклад

26 января губернатор Алтайского края Александр Карлин выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности администрации за 2016 год. Доклад губернатора состоится в здании концертного зала «Сибирь». Напомним, что это будет его последний отчет о деятельности администрации. С 1 января 2017 года главным органом исполнительной власти региона стало созданное правительство.

Ожидается, что традиционно глава региона будет рассказывать об итогах работы промышленной, аграрной отраслей региона, туризме, социальной сфере.

Читатели ИА «Амител» смогут увидеть своими глазами, как проходит отчет губернатора, и услышать его доклад. На сайте Amic.ru с 9-00 26 января будет вестись прямая трансляция с мероприятия, которую организует телеканал «Катунь 24».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 04:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии