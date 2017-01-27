Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 08:45

Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы

Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы

Как писали СМИ, администрация Обамы в последние часы своей работы отправила Палестине 221 миллион долларов

Советник президента Палестины Хусам Зомлот заявил, что пришли деньги, которые отправила администрация экс-президента США Барака Обамы. Об этом пишет РИА Новости. 

Напомним, ранее СМИ писали, что Барак Обама в последние часы своего президентства перевел Палестине 221 миллион долларов. Этот шаг вызвал бурю эмоций в кругах конгрессменов-республиканцев.

«Последнюю сумму, которую назначила администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — отметил Зомлот.

Он также подтвердил, что говорит именно о сумме в 221 миллион долларов. По его словам, решение о переводе в США было принято пару недель назад.

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 08:45
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