Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы

Как писали СМИ, администрация Обамы в последние часы своей работы отправила Палестине 221 миллион долларов



Советник президента Палестины Хусам Зомлот заявил, что пришли деньги, которые отправила администрация экс-президента США Барака Обамы. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее СМИ писали, что Барак Обама в последние часы своего президентства перевел Палестине 221 миллион долларов. Этот шаг вызвал бурю эмоций в кругах конгрессменов-республиканцев.

«Последнюю сумму, которую назначила администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — отметил Зомлот.

Он также подтвердил, что говорит именно о сумме в 221 миллион долларов. По его словам, решение о переводе в США было принято пару недель назад.