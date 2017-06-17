Памфилова сказала, что Навальный для нее «священная политическая корова»

Также Памфилова отметила, что не имеет права высказывать свою точку зрения
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что у оппозиционера Алексея Навального нет шансов на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь».
«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости… Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству»,— отметила Элла Памфилова.
Также она рассказала, что не имеет права высказывать свое мнение о каком-либо кандидате. Но вместе с тем Памфилова подчеркнула, что Навальный для нее «некая священная политическая корова, которую лучше не трогать».
Его зарегистрируют, если произойдет какое-то «чудо», подчеркнула глава ЦИК.
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