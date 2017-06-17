Памфилова сказала, что Навальный для нее «священная политическая корова»

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45

Памфилова сказала, что Навальный для нее «священная политическая корова»

Памфилова сказала, что Навальный для нее "священная политическая корова"

Также Памфилова отметила, что не имеет права высказывать свою точку зрения

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова отметила, что у оппозиционера Алексея Навального нет шансов на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Об этом она заявила в эфире телеканала  «Дождь».

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости… Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству»,— отметила Элла Памфилова.

Также она рассказала, что не имеет права высказывать свое мнение о каком-либо кандидате. Но вместе с тем Памфилова  подчеркнула, что Навальный для нее «некая священная политическая корова, которую лучше не трогать».

Его зарегистрируют, если произойдет какое-то «чудо», подчеркнула глава ЦИК.

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Автор: Александр Июнь 17, 2017 05:45
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