Парламент Алтайского края отклонил народную законодательную инициативу

Активисты КПРФ предлагали вернуть некоторые социальные льготы

Алтайское краевое Законодательное Собрание отказало инициативной группе граждан во внесении так называемой народной законодательной инициативы. Суть инициативы — расширение списка льготников в регионе. Решение принимали не все депутаты, а члены рабочей группы, на заседании в среду, 19 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат-справедливоросс Владислав Вакаев.

«Завершилось оно вполне ожидаемо — большинством голосов было принято решение об отказе в рассмотрении инициативы. При этом избирком Алтайского края признал достаточными и корректными подписи, собранные в поддержку ходатайства о возбуждении процедуры инициативы», — написал депутат.

Он добавил, что на документ поступило три отрицательных заключения: от правительства Алтайского края, от экспертно-правового управления АКЗС и от Общественной палаты. Там указано, что инициатива не содержит финансово-экономического обоснования, не определены источники и порядок восполнения расходов.

«Тем не менее я вместе с лидером алтайских коммунистов Марией Прусаковой проголосовал против этого решения рабочей группы. Почему я это сделал? Дело в том, что выдержанное в рамках буквы закона решение противоречит его духу. Ведь сама идея народной законодательной инициативы предполагает предоставление возможностей для жителей края стать субъектом законотворчества. Но вместо того, чтобы оказать максимальное содействие в этом, чиновники всех уровней выставляют плотные бюрократические препоны, требуя соблюдения иезуитских тонкостей оформления документов», — пояснил депутат.

С инициативой выступили алтайские коммунисты в рамках своего предвыборного проекта «Народная законодательная инициатива «Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!».

КПРФ предложила увеличить детское пособие, установить новую компенсацию для родителей дошкольников, упростить получение статуса «Ветеран труда Алтайского края», расширить меры поддержки «Детям войны».

Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы в АКЗС подала депутат Барнаульской городской думы Лариса Идолова.

По закону это предложение рассматривает специально созданная комиссия. Если она дает добро, то инициативной группе надо будет собрать за 60 дней 1% подписей, это около 18,7 тыс. человек, чтобы их закон был принят.

Но, во-первых, рабочая группа инициативу отклонила. А, во-вторых, сразу после ее внесения депутаты АКЗС спешно приняли поправки в краевой закон, которые отменяют обязанность парламента такие, народные, законы принимать.

Справедливости ради отметим, что, по оценкам экспертов, реализация всех предложений потребует 7 млрд рублей в год при размере казны в 81,8 млрд рублей.

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