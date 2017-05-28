Перебьетесь: жителей Алтайского края лишили возможности принимать законы

Депутаты АКЗС нивелировали народную законодательную инициативу

Мало кто знает, но у жителей Алтайского края была возможность предлагать свои законы напрямую и добиваться их принятия. Процедура труднореализуемая, но возможность провести свой закон все же была. На сессии АКЗС в четверг, 25 мая, ее существенно изменили.

Не оставили шансов

Поправки в закон «О народной законодательной инициативе в Алтайском крае» были приняты сразу в двух чтениях. «За» проголосовали 50 депутатов, против — восемь, пятеро воздержались от голосования.

По этому закону жители имеют право организовать процедуру народной законодательной инициативы. Для этого надо собрать в поддержку какого-либо предлагаемого закона подписи 1% избирателей региона. Для Алтайского края это более 18,7 тысячи подписей. В случае успешного сбора подписей АКЗС обязано было принять такой закон.

Теперь это будет не обязанность, парламент может инициативу отклонить.

Разработчики поправок объяснили их необходимостью привести краевой закон в соответствие с федеральным. На это АКЗС указал алтайский минюст.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru «Гид по АКЗС».

Ведомство признало незаконной «обязанность АКЗС принять нормативный правовой акт в случае успешного осуществления народной законодательной инициативы».

Теперь вместо обязанности принятия АКЗС получило обязанность рассмотрения предложения народной законодательной инициативы.

«Право устанавливать порядок принятия законодательным органом субъекта проектов нормативных правовых актов – исключительное ведение федерального законодателя, мы не имеем права менять это порядок. Если те 18 тысяч человек внесут народную законодательную инициативу и она будет принята в соответствии со старой нормой закона, она стопроцентно будет отменена в суде», – сказал глава правового комитета Андрей Осипов.

«Ласточка» КПРФ

Народная законодательная инициатива — явление крайне редкое. Примеров в Алтайском крае нет. Точнее, не было до 22 мая 2017 года. Воспользоваться этим правом решили алтайские коммунисты. Они сделали это по-предвыборному громко. Думается, именно это стало поводом для пересмотра закона.

Несколько месяцев назад КПРФ начала сбор подписей в рамках своего проекта «Народная законодательная инициатива «Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!». Партия пытается таким образом отменить некоторые положения в социальных законах Алтайского края, принятые полгода назад.

Как неоднократно сообщало ИА «Амител» , в конце 2016 года АКЗС изменило порядок присвоения статуса «Ветеран труда Алтайского края», значительно сократило число получателей компенсации платы за детский сад и изменило принцип начисления компенсации сельским педагогам на отопление.

Коммунисты предлагают:

Увеличить «детское пособие» со 155 до 465 рублей.

Для родителей дошкольников установить размер компенсации не менее 20% на первого ребенка, 50% – на второго, 70% – на третьего и последующих детей.

Упростить получение статуса «Ветеран труда Алтайского края».

Расширить меры поддержки «Детям войны».

Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы в АКЗС подала депутат Барнаульской городской думы Лариса Идолова.

По словам Андрея Осипова, эта инициатива будет рассмотрена. В течение 14 дней будет сформирована комиссия, которая за 30 дней проверит подписи. Комиссия вынесет решение: удовлетворить ходатайство или нет. Если дадут добро, то на сбор подписей 1% избирателей отводится 60 дней (с момента регистрации инициативной группы). В случае успешного сбора подписей социальные поправки коммунистов должны быть приняты в течение 30 дней. Но это все равно может отменить суд.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов, на исполнение народной законодательной инициативы потребуется, по предварительным подсчетам, 7 млрд рублей.