Переизбрания Путина хотят более половины россиян — опрос

22% респондентов заявили, что хотели бы видеть в следующем году на месте президента нового человека

Переизбрания Владимира Путина на новый срок в следующем году хотели бы 64% россиян, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса «Левада-Центра».

22% респондентов заявили, что хотели бы видеть в кресле главы государства нового человека. Еще 14% участников исследования затруднились дать ответ.

Сам опрос был проведен с 31 марта по 3 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отмечается и то, что по аналогичной выборке социологи провели опрос 21-24 апреля. У респондентов спрашивали, за кого бы они отдали голоса, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье.

«Интерфакс» также пишет, что в этом случае Путина поддержали бы 48% россиян в целом и 83% «от тех опрошенных, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать».

3% опрошенных в целом и 5% тех, кто определился, готовы отдать голоса за Владимира Жириновского. За Геннадия Зюганова — 3% и 4% соответственно, за главу Минобороны Сергея Шойгу — 1% и 2% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального — 1% и 2% соответственно.

«По 1% россиян в целом и тех, кто определился с выбором, поддержали бы премьер-министра Дмитрия Медведева и лидера «Справедливой России» Сергея Миронова«, — добавляет издание.