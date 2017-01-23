Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли

Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 13:45

Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли

Первое заседание по делу Юрия Денисова перенесли

Следующее заседание назначено на 31 января

Первое заседание суда по громкому уголовному делу бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, которое должно было состояться 23 января, было отложено.

«Заседание было перенесено. Следующее заседание назначено на 10 часов утра 31 января», – сообщили порталу Amic.ru в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Отметим, что на скамье подсудимых вместе с Юрием Денисовым оказалась также его супруга Татьяна Денисова.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Супруге бывшего вице-губернатора инкриминируют посредничество в этой незаконной деятельности.

По версии следователей регионального управления СКР, общая сумма взяток, полученных Денисовым, составляет около 2,5 миллионов рублей.

С марта 2016 года экс-заместитель главы региона находится под стражей. Его жена также пребывала в СИЗО, но в декабре прошлого года суд смягчил в отношении нее меру пресечения, и она была выпущена под домашний арест.

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Александр
Автор: Александр Январь 23, 2017 13:45
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