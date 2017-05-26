Первые после босса: сколько заработали ведущие чиновники мэрии Барнаула?

Показываем доходы топовых работников администрации в 2017 году

Отчетная кампания о доходах-2016 добралась и до администрации Барнаула. Показываем, сколько заработали заместители главы администрации и руководители комитетов.

Так, первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк заработал в 2016 году 4 млн 701 тысячу рублей. У него в собственности нет недвижимости или земли. Есть автомобиль Hyndai IX 35. Данных о доходах супруги нет, скорее всего, никакой доход она не декларировала. Зато в ее собственности земельный участок (1727 кв. м) и жилой дом (230 кв. м).

Первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков заработал в минувшем году 1 млн 490 тысяч рублей. У него автомобиль Toyota Highlander Limited и треть доли в квартире (85,1 кв. м)

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Александр Алексеенко «натрудился» на 1 млн 411 тысяч рублей. В собственности только автомобиль «Субару Форестер».

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов заработал 1 млн 506 тысяч рублей. Он задекларировал три квартиры, в том числе и доли в них (67,3, 98,7 и 75 кв. м), земельный участок для садоводства (1009 кв. м), погребную ячейку и гараж.

Заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка задекларировал доход в 1 млн 495 тысяч рублей, а также квартиру в общей собственности (65,5 кв. м) и легковой автомобиль Nissan X-Trail. Его супруга заработала 556 тысяч рублей.

Председатель организационно-контрольного комитета Юрий Еремеев заработал 1 млн 672 тысячи рублей. Автомобилей и собственности в его декларации нет.

Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач отчитался о доходе в 1 млн 132 тысячи рублей. У него есть земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (823,5 кв. м) и жилой дом в общей собственности (304 кв. м), а также автомобиль «Опель-Антара LA». Супруга заработала 521 тысячу рублей.

Председатель правового комитета Светлана Деньга заработала 336 тысяч рублей. Недвижимости в собственности нет, есть авто — Hyndai IX 35.

Глава Счетной палаты Барнаула Ольга Магель заработала в прошлом году 1 млн 333 тысячи рублей, у нее задекларировано две квартиры (в каждой одна вторая доли) площадью 69,1 и 71,3 кв. м. Также она имеет погребную ячейку и гаражный бокс.

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула Дмитрий Русанов отчитался о доходе в 1,01 млн рублей. Недвижимости и автомобилей у него нет.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко заработал один миллион рублей. В его собственности есть квартира площадью 60,2 квадратных метра. Супруга заработала 309 тысяч рублей. У них в собственности (одна пятая долевая у каждого) квартира площадью 61,1 кв. м. У супруги в индивидуальной собственности есть также квартира в 43,6 кв. м.

Глава комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров заработал в минувшем году 1 млн 245 тысяч рублей. Его супруга — 10 тысяч рублей, один из трех несовершеннолетних детей — чуть более четырех тысяч рублей.

Директор МКУ «Архитектура города Барнаула» Владимир Бутаков заработал 433 тысячи рублей. У него есть доли в трех квартирах (площадь квартир: 99,3, 45,3 и 45,5 кв. м.)

Глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Надежда Тиньгаева заработала 1 млн 354 тысячи рублей. Владеет одной третьей доли квартиры площадью 65,1 кв. м.

Председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексей Каретников отчитался о доходе в 953 тысячи рублей. У него в собственности половина квартиры площадью 58,1 кв. м.

Глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев — 1 млн 87 тысяч рублей.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Барнаула Андрей Курышин — 1 млн 473 тысячи рублей. Есть квартира (53,1 кв. м) в общей собственности, гаражный бокс и земельный участок под строительство.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков — 904 тысячи рублей. Есть доля в квартире (65 кв. м) и нежилое помещение (19,8 кв. м).

Председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков — 706 тысяч рублей. В собственности треть квартиры (68,6 кв. м) и совместная квартира (87,8 кв. м). Его супруга отчиталась о доходе в 1 млн 581 тысячу рублей.

Председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Софья Решетникова — 930 тысяч рублей. В собственности половина квартиры площадью 69,8 кв. м.

Председатель комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев — 919 тысяч рублей. Есть жилой дом (40 кв. м) и земельный участок (70 кв. м).

Председатель комитета информационной политики Станислав Тетерятник — чуть больше одного миллиона рублей. Есть квартира площадью 50 квадратов.

Председатель комитета информатизации Евгений Делюкин — 918 тысяч рублей. У него есть земельный участок (одна четвертая доли от 2386 кв. м), четвертая часть жилого дома (50,4 кв. м) и доля в квартире площадью 60,2 кв. м.

Председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова — 439 тысяч рублей. У нее есть квартира в индивидуальной собственности (74,3 кв. м) и квартира в общей собственности (74,3 кв. м), а также автомобиль KIA Cerato. У мужа в собственности несколько гаражных боксов.

Председатель комитета по работе с обращениями граждан и общественными объединениями Геннадий Королев — 1 млн 605 тысяч рублей. У него есть автомобиль «Тойота Лэнд-Крузер» — 100, одна вторая доля квартиры (109,1 кв. м.) и гаражный бокс. Супруга заработала 1 млн 312 тысяч рублей.

Председатель комитета по кадрам и муниципальной службе Ольга Сухова — 942 тысячи рублей. У нее есть квартира площадью 30 кв. м.