Первый пошёл: к выборам президента 2018 года начали «стягиваться» кандидаты

О планах на участие уже заявили Алексей Навальный, Максим Сурайкин, Сергей Полонский и даже кот Барсик

Это для нас, избирателей, выборы — это день голосования. Для политиков и связанных с политикой чиновников работа начинается задолго. В случае с президентскими выборами — даже за год, полтора. Вот уже о подготовке «саней летом» заявил оппозиционер Навальный, лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, находящийся в СИЗО бизнесмен Сергей Полонский. И да, простите, в президенты намерен податься даже барнаульский кот Барсик. Но начнем все же с действующего президента Владимира Путина.

Владимир Путин, 64 года

Президент России Владимир Путин пока не делал каких-либо заявлений по этой теме. Оно и понятно – для основного кандидата подобные высказывания с точки зрения политических технологий совершенно преждевременны. Тем более это совсем не в стиле Путина.

Вопрос об участии в выборах президенту задали на большой пресс-конференции 23 декабря.

Вот что он ответил:

«Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации».

Между тем эксперты ожидают от 2017 года усиления позиционирования фигуры президента. Да и возможного преемника Путина пока не представляли.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Имеет высшее юридическое образование, также окончил московскую Высшую школу КГБ №1. После университета стал работать в КГБ, с 1985 по 1990 год работал в ГДР — проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене.

С 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 года – первым заместителем председателя правительства города.

В 1996 году занял пост заместителя управляющего делами Президента РФ. Через год он — заместитель руководителя администрации президента, начальник Главного контрольного управления президента. В 1998-м становится первым заместителем руководителя администрации президента РФ. В 1999 году становится председателем Правительства РФ.

В 2000 году избран президентом, пробыл на посту два срока. С 2008 по 2012 год — председатель Правительства РФ и с 2012-го снова президент.

Алексей Навальный, 40 лет

Пожалуй, самый известный оппозиционер России Алексей Навальный еще летом 2016 года заявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2018 года. Но тогда у него была «веская причина» остаться за бортом предвыборной гонки. В 2013 году он был осужден условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств КОГУП «Кировлес» на пять лет условно. Именно эта судимость не позволяла ему принять участие в выборах.

В ноябре 2016 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

В середине декабря Алексей Навальный записал видеообращение к россиянам, где теперь уже официально заявил о своих планах.

«Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной», — сказал он.

По его словам, на выборах обязательно должны быть разные кандидаты с разными политическими убеждениями и программами.

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Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в подмосковном городе Бутынь. Имеет два высших образования. В конце девяностых стал предпринимателем, также работал юристом, советником губернатора Кировской области Никиты Белых и даже ведущим программы «Градостроительные хроники» на радиостанции «Эхо Москвы».

В либеральной политике он с начала двухтысячных. Был в партии «Яблоко», основал антикоррупционное движение «Комитет защиты москвичей», стал учредителем «Фонда поддержки демократических инициатив», был координатором проекта «Политические дебаты», одним из сопредседателей национального движения «Народ».

Кстати, в 2007-м его пути с «Яблоком» разошлись, из партии его исключили.

Он стал известен по всей стране благодаря своему публичному разоблачению сомнительной, по его словам, деятельности крупных компаний: «Роснефть», ВТБ, «Транснефть» и других, а также крупных чиновников. Навальный — автор проектов «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «РосЖКХ», создатель Фонда борьбы с коррупцией. Участник множества акций протеста оппозиции. Неоднократно задерживался полицией.

В 2013 году участвовал в досрочных выборах мэра Москвы от партии «РПР — Парнас». Тогда он занял второе место с результатом 27,24%.

В 2013 году возглавил незарегистрированную партию «Народный Альянс», которая в 2014 году была переименована в «Партию прогресса». Сейчас он также является ее лидером.

Максим Сурайкин, 38 лет

Максим Сурайкин — лидер партии «Коммунисты России». Эта новая партия считается «спойлером» КПРФ (партией, отнимающей голоса электората). На выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала 2,27% голосов россиян. По словам Сурайкина, этот «результат показал, что партии удалось преодолеть определенный этап развития».

На выборах в ГД «Коммунисты России» шли с призывами провести широкую национализацию, вернуть смертную казнь и ввести конституционный запрет на повышение пенсионного возраста.

Кстати, в 2014 году Сурайкин был кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Тогда за него проголосовало 2,15% избирателей региона.

Товарищ Сурайкин родился 8 августа 1978 года в Москве. Имеет высшее образование. В политику пришел в конце девяностых. Вступил в КПРФ, а через несколько лет даже ЦК Союза коммунистической молодежи РФ по организационной и кадровой работе. С момента регистрации партии — с 2012 года — председатель ЦК «Коммунисты России».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал как-то, что в этой партии «нет ничего коммунистического».

Сергей Полонский

Об амбициях на президентское кресло заявил даже бизнесмен Сергей Полонский.

Он пообещал в случае своего избрания уволить с должностей всех судей, а потом по конкурсу отобрать новых.

Сергей Полонский родился 1 декабря 1972 года в Ленинграде. Имеет высшее образование. С 1994 года занимается строительным бизнесом. В 2004 году создал корпорацию Mirax Group. Компания возвела несколько крупных бизнес-центров и жилых комплексов в Москве.

С 2012-го жил на собственном острове в Камбодже. С 2013 года против него расследуется уголовное по мошенничеству и хищении денежных средств граждан. В 2015-м был депортирован в Россию. Сейчас он находится в СИЗО.

Кот Барсик

Ну и на десерт. О желании принять участие в президентских выборах заявил барнаульский кот Барсик. Не сам кот, конечно, а создатели истории «Кот Барсик».

«Барсик решил побороться за главный государственный пост в стране и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении избирательной кампании коту будет помогать команда профессионалов», – сказали «создатели» кота.

Барсик – это настоящий барнаульский кот. Сначала его фото шутки ради разместили в опрос «Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?» в конце 2015 года. Пользователи соцсетей шутку оценили — кот набрал большое количество лайков. Он стал героем публикаций и сюжетов местных, федеральных и иностранных СМИ.

После этого от кота было сделано несколько «троллинговых» политических заявлений.

Впрочем, стоит напомнить читателям, что по закону выдвинуть кандидатуру на выборы президента может гражданин РФ старше 35 лет.