Песков: администрация президента не изготавливает ролики про Гитлера

Песков призвал задуматься о том, кому нужно изготовление этих роликов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы администрация президента изготавливает видеоролики, сравнивающие оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Об этом пишут «Ведомости».
«Администрация президента такими делами не занимается <…>, ну не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также попросил журналистов задуматься о том, кому это нужно. Также он намекнул, что это занятие выгодно для «упомянутых граждан».
Напомним, телеканал «Дождь» сообщил, что Кремль начал борьбу с Навальным. Позднее в сети появились материалы, прямо сравнивающие Навального с Гитлером.
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