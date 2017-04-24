Песков: администрация президента не изготавливает ролики про Гитлера

Песков призвал задуматься о том, кому нужно изготовление этих роликов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы администрация президента изготавливает видеоролики, сравнивающие оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Об этом пишут «Ведомости».

«Администрация президента такими делами не занимается <…>, ну не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он также попросил журналистов задуматься о том, кому это нужно. Также он намекнул, что это занятие выгодно для «упомянутых граждан».

Напомним, телеканал «Дождь» сообщил, что Кремль начал борьбу с Навальным. Позднее в сети появились материалы, прямо сравнивающие Навального с Гитлером.