Песков хочет, чтобы Путин пошел на новый президентский срок

Также пресс-секретарь главы государства уверен, что России нужна сильная оппозиция
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин примет участие в выборах главы государства 2018 года, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.
«Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли Путин идти на следующие выборы.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства высказал мнение о необходимости в России сильной оппозиции, способной конкурировать с властью.
Напомним, что выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года. Сам Владимир Путин, отвечая на вопросы о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, указывал, что об этом рано говорить.
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