Песков назвал безумием и сумасшествием слова Рынски о трагедии Ту-154
Представитель Кремля считает, что жесткая реакция общественного мнения в данном случае оправдана
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уродливым проявлением сумасшествия слова Божены Рынски о гибели журналистов НТВ в катастрофе Ту-154 под Сочи, пишет «Интерфакс».
«В целом вот такие уродливые проявления, наверное, сумасшествия, они поражают. Особенно в такие дни. Это полное безумие, сумасшествие, и абсолютно понятна и оправдана самая жесткая реакция общественного мнения», — цитирует агентство официального представителя Кремля.
Напомним, после крушения самолета в Черном море Рынска написала на своей странице в Facebook: «Весь ансамбль Александрова! Весь… Нет бы весь борт НТВ… Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?».
Позже она скрыла запись из-за позиции соцсети, которая посчитала ее нетактичной. Однако позже Рынска опубликовала другую, в которой заявила, что телеканал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она «чуть не умерла физически».
ТАСС добавляет, что в сети появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства и выдворить ее из страны. На момент публикации материала свой голос на сайте оставили свыше шести тысяч человек.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в воскресенье, 25 декабря. На борту воздушного судна находилось 92 человека — военнослужащие, журналисты, музыканты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Они летели на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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