Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 03:45

Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон

Песков назвал чушью информацию о компромате на Трампа и Клинтон

Ранее СМИ писали, что Трамп получил информацию о том, что у России на него есть компрометирующее досье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия имеет компромат на избранного президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Хиллари Клинтон. Об этом пишет «Российская газета».

Такое сообщение Песков назвал «полной чушью», «абсолютной уткой», «вымыслом», «фабрикацией» и «бульварным чтивом».

Пресс-секретарь подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Также Песков отметил, что Кремль не занимается сбором компромата.

Как ранее писало ИА «Амител» , СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщало, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. В этом досье якобы есть порочащая информация личного и финансового характера.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 03:45
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