Песков назвал дату встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента отметил, что лидеры стран так или иначе встретятся на G20, но о более ранней встрече речи не идет

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на саммите G20 в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока нет, передает «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакой конкретики нет о возможной встрече глав государств, «пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков». По словам Пескова, Москва исходит из того, что в июле 2017 года пройдет «двадцатка» в Германии, где президенты «так или иначе» встретятся. О более ранней встрече он ответил: «пока никакой конкретики нет», передает агентство.

Напомним, что разговор по телефону между Путиным и Трампом состоялся 28 января. Диалог длился порядка 40 минут.

В МИД РФ уточняли, что главы государств обсудили Иран, Северную Корею, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.