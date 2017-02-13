Песков назвал дату встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента отметил, что лидеры стран так или иначе встретятся на G20, но о более ранней встрече речи не идет
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе встретятся на саммите G20 в Германии, о более ранней встрече договоренностей пока нет, передает «Интерфакс».
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что никакой конкретики нет о возможной встрече глав государств, «пока нет также каких-либо прорабатываемых сроков». По словам Пескова, Москва исходит из того, что в июле 2017 года пройдет «двадцатка» в Германии, где президенты «так или иначе» встретятся. О более ранней встрече он ответил: «пока никакой конкретики нет», передает агентство.
Напомним, что разговор по телефону между Путиным и Трампом состоялся 28 января. Диалог длился порядка 40 минут.
В МИД РФ уточняли, что главы государств обсудили Иран, Северную Корею, а также проблематику нераспространения оружия массового уничтожения.
Читайте также
- Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс 0
- Путин получил премию мира имени Уго Чавеса 0
- Александр Карлин назначил нового руководителя Госинспекции 0
- Песков назвал причину авиаудара ВКС РФ по турецким военным в Сирии 0
- «Господин пожизненный президент»: яркие моменты пресс-конференций Путина 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий