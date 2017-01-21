Песков назвал ошибкой называть Трампа «нашим» человеком

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что республиканец является американским человеком

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является «нашим» человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Трамп — «это человек американский <…> это президент США».

Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.

Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.