Песков назвал ошибкой называть Трампа «нашим» человеком

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что республиканец является американским человеком
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является «нашим» человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым», пишет ТАСС.
Песков подчеркнул, что Трамп — «это человек американский <…> это президент США».
Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.
Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.
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