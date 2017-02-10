Песков назвал причину авиаудара ВКС РФ по турецким военным в Сирии

По словам представителя Кремля, обе стороны солидарны с тем, что удар был нанесен непреднамеренно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии, в результате которого погибли военные Турции. Обе стороны согласны, что авиаудар был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат ВКС РФ, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского президента отметил, что причины инциденты понятны и «здесь как такового спора нет». Он добавил, что российские военные во время нанесения ударов по террористам руководствовались переданными турецкими партнерами координатами. Песков отметил, что турецкие солдаты в пределах данных координат не должны были находиться.

Именно поэтому непреднамеренные аваудары имели место, заключил он.

В ответ на уточняющий вопрос, произошел ли удар по ошибке турецкой разведки, Песков заявил, что сформулировал бы это как «несогласованность в предоставлении координат».

Напомним, ранее турецкий Генштаб сообщил, что в результате авиадуров ВКС России в Сирии погибли трое турецких военных, а еще 11 получили ранения. Российская сторона назвала произошедшее несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отметим, что ранее аналогичную причину инцидента озвучили СМИ. Со ссылкой на неназванные источники они сообщили, что турецкие военные погибли из-за того, что произошло их несогласованное перемещение в заранее определенный для сбрасывания бомб квадрат.