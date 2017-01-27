Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону
По словам Пескова, Путин поздравит Трампа со вступлением в должность
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, во время телефонного разговора глава российского государства Владимир Путин намерен поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом пишет РИА «Новости».
Кроме этого, по словам Пескова, главы государств обсудят состояние двусторонних отношений. Также пресс-секретарь напомнил, что это их первый разговор после того, как Трамп вступил в должность. Песков призвал не возлагать больших надежд на эти переговоры.
«Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора», — сказал он.
Напомним, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом назначен на 28 января.
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