Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46

Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону

Песков назвал темы, которые Путин и Трамп обсудят по телефону

По словам Пескова, Путин поздравит Трампа со вступлением в должность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, во время телефонного разговора глава российского государства Владимир Путин намерен поздравить Дональда Трампа со вступлением в должность. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме этого, по словам Пескова, главы государств обсудят состояние двусторонних отношений. Также пресс-секретарь напомнил, что это их первый разговор после того, как Трамп вступил в должность. Песков призвал не возлагать больших надежд на эти переговоры.

«Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора», — сказал он.

Напомним, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом назначен на 28 января.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии