Песков о переименовании Курильских островов: «Это суверенное право РФ»

Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 04:45

Песков о переименовании Курильских островов: «Это суверенное право РФ»

Песков о переименовании Курильских островов: "Это суверенное право РФ"

Представитель Кремля отметил, что Москва будет поддерживать позитивную динамику в отношениях с Японией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает своим суверенным правом присваивать названия Курильским островам, так как они являются частью территории РФ, передает ТАСС.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что Москва высоко ценит новую и позитивную динамику в отношениях с Токио и намерена всячески ее поддерживать.

«Все-таки острова Курильской гряды, безусловно, остаются территорией Российской Федерации, поэтому в данном случае речь идет о суверенном праве (присваивать им названия – ред.)», – заключил он.

Напомним, японское правительство направило протест РФ из-за присвоения имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга назвал ситуацию «неприемлемой и противоречащей позиции Японии». Тем не менее он подчеркнул, что данный шаг «не должен повлиять» на переговоры двух стран по мирному договору.

Также Суга отметил, что именно подобные проблемы подчеркивают важность решения территориального вопроса.

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Александр
Автор: Александр Февраль 15, 2017 04:45
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