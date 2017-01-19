Песков о словах Байдена: Россия «никогда никого не запугивала»

Также Песков заявил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с другими странами
Фото: user.vse42.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно слов вице-президента США Джо Байдена, который сказал, что Москва силой навязывает свои интересы маленьким государствам. Об этом пишет russian.rt.com.
По словам Пескова, наша страна всегда была предсказуемым партнером. Кроме того, он отметил, что Россия «никогда никого не запугивала».
«Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы», — отметил пресс-секретарь.
Также представитель Кремля обратил внимание, что Кремль всегда был заинтересован в добрых отношениях с другими странами.
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