Песков отверг утверждения о нежелательности Макрона для Москвы
Он заявил, что вмешательства России в предвыборную кампанию остаются подвешенными в воздухе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения, что победа кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона является нежелательной для Москвы, сообщает РИА Новости.
«Это совершенно неверные утверждения, достаточно примитивные», — заявил Песков, подчеркнув, что было бы неверно говорить о поддержке того или иного кандидата.
Также, по его словам, заявления штаба Макрона о том, что Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию, остаются подвешенными в воздухе и не делают чести их авторам.
Песков отметил, что «в России традиционно готовы и хотят выстраивать добрые отношения с теми, кто также настроен на позитивный лад и кто считает, что решение существующих разногласий возможно только путем диалога, путем принятия во внимание взаимных интересов».
По итогам первого тура выборов Эммануэль Макрон получил 23,75 процента голосов, на втором месте — представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,53 процента. Второй тур состоится 7 мая.
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