Песков ответил на предложение Савченко о Крыме и Донбассе

Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 21:46

Песков ответил на предложение Савченко о Крыме и Донбассе

Песков ответил на предложение Савченко о Крыме и Донбассе

Что касается Донбасса, то Песков заявил, что Киев сам отказывается от этого региона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание депутата Рады Надежды Савченко. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Савченко предложила забыть на какое-то время о Крыме и заняться возвращением Донбасса.

Вопрос принадлежности полуострова «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России», сказал пресс-секретарь. Что касается Донбасса, то Песков отметил, что Украина сама отказывается от этой территории. По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этого региона.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , Савченко заявила, что договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад. По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может. 

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Александр
Автор: Александр Январь 18, 2017 21:46
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