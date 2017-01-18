Песков ответил на предложение Савченко о Крыме и Донбассе
Что касается Донбасса, то Песков заявил, что Киев сам отказывается от этого региона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавнее высказывание депутата Рады Надежды Савченко. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, Савченко предложила забыть на какое-то время о Крыме и заняться возвращением Донбасса.
Вопрос принадлежности полуострова «является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для России», сказал пресс-секретарь. Что касается Донбасса, то Песков отметил, что Украина сама отказывается от этой территории. По словам пресс-секретаря президента, об этом свидетельствует абсолютная блокада украинскими властями этого региона.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , Савченко заявила, что договариваться по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад. По ее мнению, Украина политически несамостоятельна, поэтому участвовать в переговорах не может.
Читайте также
- Глава администрации района в Алтайском крае отделался штрафом за взятку 0
- Ассанж назвал обвинения РФ в кибератаках попыткой дискредитировать Трампа 0
- Про скромность, допинг и США: о чем спрашивали Путина журналисты? 0
- Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы 0
- Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин занял 41 место в рейтинге мэров России 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий