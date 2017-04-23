Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР

По словам представителя Кремля, план один — добиться минских договоренностей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно недавней публикации Bloomberg, в которой говорилось о том, что Москва хочет интегрировать непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом пишет РИА Новости.
По словам представителя Кремля, этот вопрос является абсурдным. «Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР», — заверил пресс-секретарь.
Песков заявил, что у России один план — добиться выполнения минских договоренностей. Также Россия хочет помочь Киеву найти выход из последствий, которые получились во время гражданской войны на Украине.
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