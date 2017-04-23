Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 15:46

Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР

Песков ответил на вопрос о возможной интеграции в Россию ДНР и ЛНР

По словам представителя Кремля, план один — добиться минских договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался относительно недавней публикации Bloomberg, в которой говорилось о том, что Москва хочет интегрировать непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, этот вопрос является абсурдным. «Уже на протяжении многих лет и президент  Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР», — заверил пресс-секретарь.

Песков заявил, что у России один план — добиться выполнения минских договоренностей. Также Россия хочет помочь Киеву найти выход из последствий, которые получились во время гражданской войны на Украине. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 23, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Врединка

    Врединка

    Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.

    Читать статью
  • Кирилл

    Кирилл

    Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…

    Читать статью
  • ZaimyPlus

    ZaimyPlus

    Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…

    Читать статью
  • Умар

    Умар

    До скольки вообще должен был концерт?

    Читать статью

  • дадут

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии