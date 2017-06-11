Песков поделился подробностями предстоящей встречи Путина и Трампа

Главы государств не будут делать традиционного заявления для СМИ по итогам переговоров

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20, передают «Известия».

Песков подчеркнул, что точная дата встречи еще не согласована. При этом он добавил, что пока предусмотрен только разговор глав государств. Традиционного заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется. «Только встреча», — ответил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

«Коммерсант» напоминает, что Путин и Трамп еще не виделись ни разу, но по телефону поговорили уже трижды. Впервые – 28 января, спустя неделю после инаугурации республиканца. Во второй раз глава США позвонил президенту РФ 4 апреля — на следующий день после теракта в Петербурге. Третья беседа лидеров двух стран прошла 3 мая, в ходе которой стороны договорились встретиться летом.

Отметим, что саммит «большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля.