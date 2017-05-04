Песков подтвердил проведение телефонного разговора Путина и Трампа

Разговор должен состояться вечером 2 мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты РФ и США во вторник, 2 мая, проведут телефонные переговоры. Об этом пишет РИА Новости.
«Разговор подтверждаем», — отметил представитель Кремля.
Как сообщало ранее ИА «Амител» , информацию о предстоящих переговорах разместил Белый дом. Тогда говорилось, что в планах Трампа начать переговоры с Путиным во вторник, 2 мая, в 19.30. Источник в администрации президента США заявил, что темой разговора станет война в Сирии.
С момента вступления Трампа в должность это будет уже третий его разговор с Владимиром Путиным.
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