Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 02:45

Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава

Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава

По словам представителя Кремля, концепция будет подвергнута серьезному обсуждению

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-либо позиции по антитабачной концепции, которую предложил Минздрав РФ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила о новой концепции Минздрава РФ, которая запрещает продажу табака лицам, которые родились после 2014 года. При этом ограничения для них останутся в силе даже после наступления совершеннолетия. Издание со ссылкой на текст концепции отметило, что запрет может вступить в силу в 2033 году.

Песков отметил, что у Кремля не может быть позиции на этот счет, поскольку это является ведомственным предложением. Он отметил, что занимающееся здравоохранением ведомство в первую очередь «свои ведомственные ориентиры продвигает вперед». При этом он отметил, что такие предложения могут выноситься, однако в дальнейшем они будут подвергнуты серьезному обсуждению и принятию во внимание большого количества точек зрения, «а не только точки зрения одного ведомства».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 10, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии