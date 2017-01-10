Песков прокомментировал новую антитабачную концепцию Минздрава

По словам представителя Кремля, концепция будет подвергнута серьезному обсуждению

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет какой-либо позиции по антитабачной концепции, которую предложил Минздрав РФ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила о новой концепции Минздрава РФ, которая запрещает продажу табака лицам, которые родились после 2014 года. При этом ограничения для них останутся в силе даже после наступления совершеннолетия. Издание со ссылкой на текст концепции отметило, что запрет может вступить в силу в 2033 году.

Песков отметил, что у Кремля не может быть позиции на этот счет, поскольку это является ведомственным предложением. Он отметил, что занимающееся здравоохранением ведомство в первую очередь «свои ведомственные ориентиры продвигает вперед». При этом он отметил, что такие предложения могут выноситься, однако в дальнейшем они будут подвергнуты серьезному обсуждению и принятию во внимание большого количества точек зрения, «а не только точки зрения одного ведомства».