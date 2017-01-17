Песков прокомментировал предложение Трампа о ядерной сделке с Россией
Пресс-секретарь президента РФ призвал дождаться момента вступления Трампа в должность
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ядерной сделке между Россией и США пока не ведутся, передает в понедельник, 16 января, «Лента.ру».
Пресс-секретарь президента РФ призвал набраться терпения и дождаться момента вступления Дональда Трампа в должность действующего американского президента, после чего будут даны оценки разным инициативам.
Так, Песков прокомментировал предложение Трампа о возможном снятии антироссийских санкций США в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.
Представитель Кремля добавил, что антироссийские санкции не являются вопросом российской повестки, в том числе в плане общения с зарубежными партнерами. Также он напомнил, что инициатором «этих рестрикций» выступал не Кремль, а Россия не собирается ставить вопрос о санкциях в ходе зарубежных контактов.
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