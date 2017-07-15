Песков прокомментировал публикации Трампа о создании рабочей группы

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что не гарантирует создания рабочей группы по кибербезопасности
Публикации президента США Дональда Трампа по вопросу создания российско-американской рабочей группы по кибербезопасности не могут отразиться на доверии к нему со стороны лидера России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков</strong>.
«А почему она должна отразиться на доверии? Она не может отразиться», — сказал Песков, говоря о публикации и доверии со стороны Путина.
Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Путин и Трамп ничего не обещали друг другу относительно рабочей группы по кибербезопасности.
Ранее Трамп в своем Twitter написал, что не гарантирует создания рабочей группы по кибербезопасности.
Читайте также
- Путин заявил о деградации доверия в отношениях России и США 0 12.Апр
- СМИ сообщили о планах руководства Госдумы реформировать аппарат 0 06.Мар
- Песков ответил на предложение Савченко о Крыме и Донбассе 0 18.Янв
- «Единая Россия». Перезагрузка» — новый проект на Amic.ru 0 22.Апр
- Трамп хочет переименовать CNN в «мошеннические» новости 0 07.Июл
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
-
Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий