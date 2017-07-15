Песков прокомментировал публикации Трампа о создании рабочей группы

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что не гарантирует создания рабочей группы по кибербезопасности

Публикации президента США Дональда Трампа по вопросу создания российско-американской рабочей группы по кибербезопасности не могут отразиться на доверии к нему со стороны лидера России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков</strong>.

«А почему она должна отразиться на доверии? Она не может отразиться», — сказал Песков, говоря о публикации и доверии со стороны Путина.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Путин и Трамп ничего не обещали друг другу относительно рабочей группы по кибербезопасности.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что не гарантирует создания рабочей группы по кибербезопасности.