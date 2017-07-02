Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего Россию агрессором

Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 13:46

Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего Россию агрессором

Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего Россию агрессором

По словам Пескова, российская сторона «продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлением лидера Франции Эммануэля Макрона про угрозу со стороны России. Об этом пишет РИА «Новости».

Отметим, что ранее президент Франции назвал Россию агрессором на встрече с президентом Украины Петром Порошенко</strong>.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента. И, безусловно, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету… Это подчеркивает значение нормандского формата, который является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток по урегулированию этого внутриукраинского конфликта», — отметил официальный представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал изречение французского лидера о длительной тысячелетней истории, связывающей Париж и Киев. На это Дмитрий Песков заявил: «Киевская Русь, она в истории была, вряд ли это кто-то может оспаривать, и здесь нечего добавлять».
 

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Александр
Автор: Александр Июль 2, 2017 13:46
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