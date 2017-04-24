Песков прокомментировал слова о «преемнике» Путина

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 19:45

Песков прокомментировал слова о «преемнике» Путина

Песков прокомментировал слова о "преемнике" Путина

Пресс-секретарь президента не видит в этом никаких поводов для проведения проверок

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался относительно того, что Франц Клинцевич якобы называет спикера Госдумы Вячеслава Володина следующим главой государства, передает РИА Новости.

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что накануне в рамках заседания оргкомитета «Победа» представитель организации инвалидов войны в Афганистане рассказал Владимиру Путину о многочисленных претензиях и проверках со стороны Франца Клинцевича.

Он также сообщил о письме, в котором член Совета Федерации якобы называет Вячеслава Володина правопреемником президента. Отвечая на это, Владимир Путин сказал, что преемника президента способен определить только российский народ посредством выборов.

В самом же конфликте между организацией инвалидов войны в Афганистане и Францем Клинцевичем предстоит разобраться первому замруку администрации президента Сергею Кириенко.
 

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Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 19:45
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