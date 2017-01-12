Песков прокомментировал слова Тиллерсона по Крыму

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 18:45

Песков прокомментировал слова Тиллерсона по Крыму

Песков прокомментировал слова Тиллерсона по Крыму

Представитель Кремля отметил, что российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть данного вопроса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве готовы привести Рексу Тиллерсону аргументы в пользу принадлежности Крыма РФ после того, как он начнет работу на посту американского госсекретаря. Об этом в четверг, 12 января, сообщает «Лента.ру».

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция Тиллерсона принимается к сведению, а Москва «продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса».

По словам Пескова, в Кремле не согласны с формулировками, которые озвучил кандидат на пост госсекретаря США, и намерены аргументированно объяснять свою позицию.

Кроме этого пресс-секретарь главы государства сказал, что «оставил бы <…> без реакции» заявление Тиллерсона о том, что армия РФ пересекла границу Украины. В заключение Песков добавил, что Москва будет разъяснять госсекретарю все вопросы по мере их появления.

Напомним, днем ранее в сенатском комитете по иностранным делам Соединенных Штатов рассматривалась кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря. На слушаниях он подчеркнул, что в данный момент считает незаконным присоединение Крыма к РФ. Тиллерсон заявил, что администрация Дональда Трампа признает воссоединение лишь в случае согласия с этим украинского народа.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 18:45
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