Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева

Ранее информацию о том, что Тулеев не вернется, разместил «Коммерсантъ»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, недавно размещенную в СМИ, о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом пишет Regnum.ru.
Журналисты спросили у представителя Кремля, может ли уйти в отставку губернатор Кузбасса. На это Песков ответил:
«Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю», — сказал он.
Также пресс-секретарь президента рассказал, что никаких разговоров о состоянии здоровья главы Кузбасса не было.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Тулеев продлил свой отпуск. Также появились слухи о болезни главы региона.
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