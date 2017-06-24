Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева

Александр
Автор: Александр Июнь 24, 2017 19:45

Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева

Песков прокомментировал слухи о возможной отставке Тулеева

Ранее информацию о том, что Тулеев не вернется, разместил «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, недавно размещенную в СМИ, о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом пишет Regnum.ru.

Журналисты спросили у представителя Кремля, может ли уйти в отставку губернатор Кузбасса. На это Песков ответил: 

«Пока на этот счет какой-либо информацией я не располагаю», — сказал он.

Также пресс-секретарь президента рассказал, что никаких разговоров о состоянии здоровья главы Кузбасса не было.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Тулеев продлил свой отпуск. Также появились слухи о болезни главы региона.

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Автор: Александр Июнь 24, 2017 19:45
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