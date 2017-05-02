Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко

Песков отметил,что Путин каждый день проводит телефонные переговоры с лидерами других государств
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры Владимира Путина с Петром Порошенко, сообщает «Коммерсант».
По словам Пескова, глава российского государства каждый день проводит множество рабочих мероприятий и контактов, в том числе с лидерами других стран, но не о каждом из них пресс-служба дает сообщения.
Дмитрий Песков подчеркнул, что далеко не каждое подобное мероприятие попадает в эфир или на информационные агентства.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , в СМИ появилась информация о разговоре Путина и Порошенко. Лидеры государств обсуждали вопросы, касающиеся Донбасса. Беседа прошла в уважительном фоне. Иногда президенты переходили на иронично-шутливый фон.
Читайте также
- Шойгу ответил на слова главы Пентагона о восстановлении сотрудничества 0 16.Фев
- Красное пламя и клубы дыма: фото горящего барнаульского радиозавода 0 24.Дек
- Конгресс США проведет слушания о «вмешательстве» России в выборы президента 0 08.Мар
- СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии 0 15.Фев
- В Совфеде не видят оснований для переноса президентских выборов 0 04.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
-
Ирина
Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…Читать статью
-
Мио
"Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий