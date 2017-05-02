Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко

Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 11:45

Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко

Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко

Песков отметил,что Путин каждый день проводит телефонные переговоры с лидерами других государств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры Владимира Путина с Петром Порошенко, сообщает «Коммерсант».

По словам Пескова, глава российского государства каждый день проводит множество рабочих мероприятий и контактов, в том числе с лидерами других стран, но не о каждом из них пресс-служба дает сообщения.

Дмитрий Песков подчеркнул, что далеко не каждое подобное мероприятие попадает в эфир или на информационные агентства.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , в СМИ появилась информация о разговоре Путина и Порошенко. Лидеры государств обсуждали вопросы, касающиеся Донбасса. Беседа прошла в уважительном фоне. Иногда президенты переходили на иронично-шутливый фон.

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Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 11:45
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