Песков прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что правительство уже давало комментарии с опровержениями

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране находится в компетенции правительства, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что правительство уже дало опровергающие комментарии, и порекомендовал «за дальнейшими пояснениями обращаться в Белый дом.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что кабмин принял решение о повышении пенсионного возраста. Уточнялось, что сейчас уже идет обсуждение параметров повышения. Позже представитель вице-премьера Ольги Голодец заявил, что правительство не принимало формального решения по данному вопросу.

Агентство отмечает, что эту информацию также опровергли в Минтруда.