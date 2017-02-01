Песков прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что правительство уже давало комментарии с опровержениями
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в стране находится в компетенции правительства, передает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что правительство уже дало опровергающие комментарии, и порекомендовал «за дальнейшими пояснениями обращаться в Белый дом.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что кабмин принял решение о повышении пенсионного возраста. Уточнялось, что сейчас уже идет обсуждение параметров повышения. Позже представитель вице-премьера Ольги Голодец заявил, что правительство не принимало формального решения по данному вопросу.
Агентство отмечает, что эту информацию также опровергли в Минтруда.
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