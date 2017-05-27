Песков прокомментировал возможное самовыдвижение Путина

Якобы решил идти на выборы не от партии «Единая Россия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы намерении Владимира Путина баллотироваться не от партии «Единая Россия», а самовыдвиженцем, сообщает «Газета.Ru».

Песков отметил, что в Кремле не ведется обсуждения предвыборной кампании.

«Нет предвыборной кампании. Ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин может пойти на президентские выборы как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия».

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