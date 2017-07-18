Песков прокомментировал заявление Трампа о «жестком» разговоре с Путиным

По словам представителя Кремля, «эволюции» в комментариях Трампа нет

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит «эволюции» в новых комментариях американского лидера Дональда Трампа о встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов заявил, что на встрече с российским коллегой вел себя «очень жестко». До этого республиканец называл встречу грандиозной и говорил, что поладил с Путиным. Журналисты спросили у Пескова, не кажется ли ему, что оценка Трампа со временем «эволюционирует».

В ответ Песков отметил, что Трамп задавал Путину прямо и четко вопросы, интересовавшие его, а президент России отвечал достаточно исчерпывающе и уверенно. «Поэтому я не вижу здесь никакой эволюции, об этом уже говорилось неоднократно», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Путин и Трамп впервые лично встретились 7 июля в немецком Гамбурге на саммите «Группы двадцати». Переговоры велись свыше двух часов. На них лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также обсудили вопросы кибербезопасности.