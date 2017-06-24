Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко
Дмитрий Песков рассказал, что Украине напомнят о необходимости выполнения минских договоренностей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего в Кремле ждут от предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и главы американского государства Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля выразил надежду, что Украине напомнят о том, что необходимо выполнять минские договоренности. Между тем Песков подчеркнул, что эта встреча – «суверенное дело двух стран».
«Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей», — отметил пресс-секретарь.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , сейчас президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Вашингтоне. Во вторник, 20 июня, лидеры обоих государств должны провести встречу.
Читайте также
- Американский сенатор Маккейн оскорбил Путина и Лаврова 0
- В Кремле подтвердили, что версия теракта в деле Ту-154 не получает развития 0
- Около 10 тысяч барнаульцев пришли на митинг в честь воссоединения с Крымом 0
- «Не целесообразно», — Путин о возможных досрочных выборах президента России 0
- Путин сравнил свое президентство с борьбой морских ангелов и чертей 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий