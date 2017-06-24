Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко

Александр
Автор: Александр Июнь 24, 2017 19:45

Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко

Песков рассказал, чего Кремль ждет от встречи Трампа и Порошенко

Дмитрий Песков рассказал, что Украине напомнят о необходимости выполнения минских договоренностей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего в Кремле ждут от предстоящей встречи президента Украины Петра Порошенко и главы американского государства Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля выразил надежду, что Украине напомнят о том, что необходимо выполнять минские договоренности. Между тем Песков подчеркнул, что эта встреча – «суверенное дело двух стран».

«Конечно же, мы хотели бы надеяться, что эти контакты на высшем уровне будут использованы нашими американскими коллегами для того, чтобы послать в Киев мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей», — отметил пресс-секретарь.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , сейчас президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Вашингтоне. Во вторник, 20 июня, лидеры обоих государств должны провести встречу. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 24, 2017 19:45
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