Песков рассказал, как Путин и «Вагнер» оказались на одной фотографии

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45

По словам Пескова, фото было сделано на торжественном приеме в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказ о происхождении фотографии, на которой изображен Владимир Путин и руководитель частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер». Об этом пишет портал Regnum.ru.

По словам пресс-секретаря, фотография, которая появилась «ВКонтакте», была снята  на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. Песков уточнил, что в тот день глава российского государства  фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.

Этот прием состоялся еще 9 декабря прошлого года. Пресс-секретарь подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Однако Песков не знает, кто такой «Вагнер.

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Александр
Автор: Александр Январь 14, 2017 12:45
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