Песков рассказал, как Путин и «Вагнер» оказались на одной фотографии

По словам Пескова, фото было сделано на торжественном приеме в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказ о происхождении фотографии, на которой изображен Владимир Путин и руководитель частной военной компании (ЧВК) Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер». Об этом пишет портал Regnum.ru.
По словам пресс-секретаря, фотография, которая появилась «ВКонтакте», была снята на торжественном приеме в Кремле по случаю празднования Дня Героев Отечества. Песков уточнил, что в тот день глава российского государства фотографировался с гостями, но при этом ни с кем не общался приватно.
Этот прием состоялся еще 9 декабря прошлого года. Пресс-секретарь подтвердил, что тот действительно был в Кремле на этом приеме, так как является кавалером ордена Мужества. Однако Песков не знает, кто такой «Вагнер.
Читайте также
- Кадыров о Сталине: «Будь он вечно проклят!» 0 11.Янв
- Главой администрации Новоалтайска назначен Сергей Еремеев 0 29.Дек
- Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин занял 41 место в рейтинге мэров России 0 21.Дек
- Украина ввела дополнительные санкции против России 0 30.Дек
- Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе 0 10.Янв
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий